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Эксперты Центробанка России прогнозируют падение цен на нефть до 40 долларов за баррель, сообщает "Российская газета".
Свою оценку рынку дала зампред Банка России Ксения Юдаева в рамках Форума финансовой стабильности. Отмечается, что цены на "черное золото" могут серьезно понизиться в краткосрочной или среднесрочной перспективе.
Юдаева отметила, что сегодня нефтяной рынок стал более сбалансированным и стоимость барреля закрепилась в коридоре от 50 до 60 долларов.
"Это дает больше стабильности с точки зрения понимания долгосрочных трендов. Тем не менее разброс возможных сценариев достаточно велик", — сказала представитель Центробанка.
При этом цены на нефть продолжают влиять на курс рубля.
Комментарии
Ну слава богу (вовану), бензин подешевеет. Можно будет на рыбалку почаще ездить.
Это рубль подешевеет. Так что за бензин придётся платить столько же.
Нет, не столько же. Бензин, как обычно, подорожает.
Эт точно, они же себе должны компенсировать падение цен на внешнем рынке. А кто будет компенсировать? Конечно же россияне с их охренительными зарплатами.... А слышали, что Газпром на 20% газ хочет повысить? Это туда же... в сторону стабильности. Заживём теперь!