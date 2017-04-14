Ученые из Великобритании создали съедобные бутылки для воды. Как пишет "Федеральное агентство новостей", проект уже признали не просто спасительным для природы, но и настоящей сенсацией в этом направлении.

Сами бутылки разработала компания Skipping Rocks Labs еще три года назад, несколько лет им потребовалось на усовершенствование своей идеи для того, чтобы внедрить ее в жизнь.

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Уже известно, что бутылки будут объемом от 0.25 мл до пяти литров, а в их состав вошли водоросли, альгинат и хлорид кальция. Сфера, похожая на желе, довольно прочная, поэтому ее можно легко носить в сумке. Пока новинка распространяется только на воду, но британские ученые отмечают, что в дальнейшем эту технологию будут использовать и для других напитков.