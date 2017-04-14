Фото: avito.ru
Коттедж площадью 410 квадратных метров на участке 12 соток продают за 18,5 миллионов рублей в Барнауле, сообщается на сайте Avito.ru.
Дом расположен на улице Пенаты. "Цоколь: тренажерный зал, постирочная, котельная (Итальянский котел 95 кВ), гардеробная. Первый этаж: прихожая, холл, гостиная с камином, кухня, совмещенная со столовой, санузел гостевой. Второй этаж: три спальни, две ванных комнаты, холл, гардеробная", — отмечается в объявлении.
На участке расположены гараж на две машины, летняя беседка с барбекю, детская площадка, посадки.
"Дом полностью готов к проживанию. При строительстве и отделке дома использовались только высококачественные материалы. Уникальность места заключается в его выгодном географическом расположении, в его одновременной близости и удалённости от города", — добавляет продавец.
Рассматривается вариант обмена коттеджа на квартиры или автомобили.
Комментарии
наконец то фотки порадовали) все светлые. фотографу респект))) один вопрос. нахрена так далеко гараж от дома?
Да т хозяин видно светлый человек- всё о России думал пока строил! А Вы ,батенька,видимо тоже из поикентовки,раз не знаете,что чем дальше гараж,тем дольше(пока бухаешь) будет искать жена?
ну не 18 же лямов...
Красиво. Надо брать. И цена гуманная за это произведение искусства. Немного не хватает - пойду подкоплю
чтобы купить за 18лямов я должен работать 150 лет при этом ничего не есть, попить воды я и на работе смогу,но с голода скорее всего загнусь.
Понравилось! А почему самим не пожилОсь?
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клевенькооо!
неплохо
Зная, кто был хозяином, не удивляюсь, что дом очень даже хорош
чем дальше гараж,тем дольше(пока бухаешь) будет искать жена
А она у вас не знает, что вы бухаете?
комментарии один человек писал? лично мое мнение, снаружи как многоквартирник смотрится, хозяева любители красненького, кухня убогая, такое ощущение, что на ней вообще не готовят. Придомовая территория красиво сделана, внутри исключительно на любителя
Ну здесь хоть цена адекватная и красиво все выглядит.
10:08 хаа может и не готовят))позволяет бюджет ужинать и обедать вне дома
или если готовят то должна быть засрана кухня???как в хрущах
09:18 а хто хозяин мы знаем???интересно
Это тайна следствия! А Вы слущяйно ни из милисыи будите?
А мне внутри не понравилось - лабиринт, какой - то, никакого уюта, ни красоты.
А мне внутри не понравилось - лабиринт, какой - то, никакого уюта, ни красоты.
Где уют?, кубистика и формализм, не обжитое пространство, ощущение одиночества...., хотя три велика у гаража...может ошибаюсь....но не моё это - не моё.....
так кто хозяин то?