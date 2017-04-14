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Дом с камином и тренажерным залом продают в Барнауле за 18,5 млн руб. Фото

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Жилье площадью 410 квадратных метров находится на улице Пенаты

Фото: avito.ru

Коттедж площадью 410 квадратных метров на участке 12 соток продают за 18,5 миллионов рублей в Барнауле, сообщается на сайте Avito.ru.

Дом расположен на улице Пенаты. "Цоколь: тренажерный зал, постирочная, котельная (Итальянский котел 95 кВ), гардеробная. Первый этаж: прихожая, холл, гостиная с камином, кухня, совмещенная со столовой, санузел гостевой. Второй этаж: три спальни, две ванных комнаты, холл, гардеробная", — отмечается в объявлении.

На участке расположены гараж на две машины, летняя беседка с барбекю, детская площадка, посадки.

"Дом полностью готов к проживанию. При строительстве и отделке дома использовались только высококачественные материалы. Уникальность места заключается в его выгодном географическом расположении, в его одновременной близости и удалённости от города", — добавляет продавец.

Рассматривается вариант обмена коттеджа на квартиры или автомобили.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

14.04.2017 07:12
- гость -

наконец то фотки порадовали) все светлые. фотографу респект))) один вопрос. нахрена так далеко гараж от дома?

0  0
14.04.2017 07:23
- гость -

Да т хозяин видно светлый человек- всё о России думал пока строил! А Вы ,батенька,видимо тоже из поикентовки,раз не знаете,что чем дальше гараж,тем дольше(пока бухаешь) будет искать жена?

0  0
14.04.2017 07:30
- гость -

ну не 18 же лямов...

0  0
14.04.2017 07:57
Гость

Красиво. Надо брать. И цена гуманная за это произведение искусства. Немного не хватает - пойду подкоплю

0  0
14.04.2017 07:58
- гость -

чтобы купить за 18лямов я должен работать 150 лет при этом ничего не есть, попить воды я и на работе смогу,но с голода скорее всего загнусь.

0  0
14.04.2017 08:36
223

Понравилось! А почему самим не пожилОсь?

0  0
14.04.2017 08:37
По работе сайта

Сделайте, чтобы в комментариях воспринимался знак перевода строки (Enter).

0  0
14.04.2017 08:41
- гость -

клевенькооо!

0  0
14.04.2017 08:45
гость

неплохо

0  0
14.04.2017 09:18
- гость -

Зная, кто был хозяином, не удивляюсь, что дом очень даже хорош

0  0
14.04.2017 09:27
- гость -

чем дальше гараж,тем дольше(пока бухаешь) будет искать жена

А она у вас не знает, что вы бухаете?

0  0
14.04.2017 10:08
гость

комментарии один человек писал? лично мое мнение, снаружи как многоквартирник смотрится, хозяева любители красненького, кухня убогая, такое ощущение, что на ней вообще не готовят. Придомовая территория красиво сделана, внутри исключительно на любителя

0  0
14.04.2017 10:34
гость

Ну здесь хоть цена адекватная и красиво все выглядит.

0  0
14.04.2017 11:04
- гость -

10:08 хаа может и не готовят))позволяет бюджет ужинать и обедать вне дома

0  0
14.04.2017 11:05
- гость -

или если готовят то должна быть засрана кухня???как в хрущах

0  0
14.04.2017 11:07
- гость -

09:18 а хто хозяин мы знаем???интересно

0  0
14.04.2017 11:49
11:07

Это тайна следствия! А Вы слущяйно ни из милисыи будите?

0  0
14.04.2017 12:33
гость

А мне внутри не понравилось - лабиринт, какой - то, никакого уюта, ни красоты.

0  0
14.04.2017 12:33
гость

А мне внутри не понравилось - лабиринт, какой - то, никакого уюта, ни красоты.

0  0
14.04.2017 12:47
медведь-шатун

Где уют?, кубистика и формализм, не обжитое пространство, ощущение одиночества...., хотя три велика у гаража...может ошибаюсь....но не моё это - не моё.....

0  0
14.04.2017 12:49
- гость -

так кто хозяин то?

0  0
14.04.2017 12:50
- гость -

0  0
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