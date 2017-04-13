Пятница, 14 Апрель, 12:49

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

А вам хватает вашей зарплаты?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,6
€ 60,29
Brent
$ 51,5
16°
Обь
264см -4

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Ледоход на Оби Великий пост – 2017Пасха-2017
Новости

Кремль не увидел ничего оскорбительного в словах Владимира Сафронкова

, ИА "Амител"
Ранее Владимир Сафронков посоветовал британскому коллеге не отводить глаз

Фото: kp.kg

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эмоциональное выступление заместителя постоянного представителя России при ООН Владимира Сафронкова допустимо. Об этом пишет РИА "Новости".

Представитель Кремля отметил, что ничего оскорбительного в словах дипломата не было.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , речь Сафронкова была обращена к его британскому коллеге Мэттью Райкрофту. Представитель Великобритании начал обвинять Россию в злоупотреблении правом вето, а также поддержке Башара Асада, и, наконец, заключил, что наша страна "потеряла доверие". На это Сафронков ответил:

"Вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами. Вы этого боитесь. Все делаете для того, чтобы это взаимодействие было подорвано…Посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь?!" — сказал представитель России в ООН.

 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

14.04.2017 07:17
- гость -

Всё Мы Правильно говорим! Внешняя политика Наш конёк!

0  0
14.04.2017 08:17
- гость -

Посмотрел выступление... Вопрос один. Кто пустил этого гопника в ООН.

0  0
14.04.2017 08:35
- гость -

ну если они по нормальному не понимают, может так дойдёт?

0  0
14.04.2017 08:43
- гость -

08:35, ага, нужно им ещё по лице кулаком дать.

0  0
14.04.2017 09:19
гость

У меня по сути сказанного к Сафронову никаких вопросов, у меня к форме вопросы. Почему нельзя было сказать: Посмотрите на меня, глаза-то не отводите, что вы глаза отводите?!". Суть бы не изменилась, но форма не дала бы повод заподозрить российского дипломата в быдловатовости

0  0
14.04.2017 09:25
- гость -

да быдло бы уже давно нашло общий язык, и обо всем договорилось.эти строят из себя непонятно кого.

0  0
14.04.2017 09:35
- гость -

На мой взгляд ужасное выступление. Очень стыдно за таких представителей России.

0  0
14.04.2017 09:49
- гость -

4.04.2017 09:35 - гость - На мой взгляд ужасное выступление. Очень стыдно за таких представителей России.

А таким как ты вообще стыдно за все Российское, строите из себя цивилизованных аж до не могу, а по сути ты кто что бы оценку давать, ну вот кто ты такой? Все правильно он сказал, надо было сидеть и гривой махать? Заглохни гуманитарий...мы уже махали гривой и соглашались со всем в 90-е, вот тогда то мы всех устраивали, а сейчас сидит британец и рассусоливает в чем мы правы, а в чем нет...право себе дал...вот его в стойло и поставили...я думаю в следующий раз он не посмеет так себя вести и будет думать что брякать....

0  0
14.04.2017 09:51
- гость -

Посмотрел выступление... Вопрос один. Кто пустил этого гопника в ООН.

Тебя не спросили и пустили...., а ты силен в вопросах дипломатии?, чего же в Барнео ошиваешься, стул в офисе за пятнашку трешь. Ежели у тебя такой потенциал, да политех незаконченный вперед в ООН,

0  0
14.04.2017 10:31
- гость -

14.04.2017 09:49 - гость -

Вы хотя бы раз подумайте головой. Разве я нуждаюсь в Вашем истеричном нравоучении? Я пишу свое мнение и мне нет нужды с Вами спорить. У каждого свое воспитание и образование. Махайте гривой и дальше, Вам так привычнее и понятнее воспринимать мир.

0  0
14.04.2017 10:53
Алекс

Не, ну у пацана так записано было, он же по бумажке читал!

0  0
14.04.2017 11:31
- гость -

Да, некрасивая ситуация. Такой эмоциональный крик души прочитанный по бумажке выглядит совершенно неискренне и лживо.

0  0
14.04.2017 11:40
- гость -

Подозреваю, что бумажку ему Лавров писал. Ну а так молодцы, показали свою быдлоту на весь мир.

0  0
14.04.2017 11:48
Алекс

14.04.2017 11:40 - гость -

Если писал Лавров, то в конце должна быть фраза - д...л, бл..., тогда хлопцу респект - не стал зачитывать...

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< апрель 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
12:38
"Извозчик частный — выбор опасный": рецензия на фильм "Форсаж 8" 0
12:24
Молодой человек попался полицейским на Алтае с марихуаной 0
12:15
Кино на выходные: "Рай", "Коллектор" и Иисус Христос 1
12:03
Подробности ночного пожара в барнаульской многоэтажке. Фото 0
11:57
Готовим самую простую пасху своими руками 2
11:34
Предпасхальная продовольственная ярмарка пройдет во всех районах Барнаула 3
11:22
Бийские полицейские раскрыли два угона, совершенных в один день 3
11:14
Самойлова прокомментировала решение ЕВС о ее участии в "Евровидении" 11
11:06
ЛДПР добилась закрытия "шумного" ночного бара в Барнауле 3
10:50
Уровень воды в Оби в районе Барнаула резко пошел на спад 1
10:36
Илон Маск представит грузовик Tesla в сентябре 2017 года 11
10:23
Полицейский в Алтайском крае выстрелил в ногу пьяному дебоширу с ножом 8
10:14
Обучение финансовой грамотности планируют ввести в российских детсадах 22
10:06
Звезду "Обитаемого острова" Степанова положили в психиатрическую больницу 4
09:52
Сборная России по пляжному футболу проведет 16 апреля матч в Барнауле 2
09:37
Суд отправил под домашний арест директора детского лагеря на Сямозере 0
09:30
Где отдохнуть с детьми в Горном Алтае? 15
09:22
Многоквартирный жилой дом горел в Барнауле в ночь на 14 апреля 3
09:14
Неизвестный предмет взорвался в руках у петербургского студента 1
09:08
Ледоход начался на Оби в Барнауле. Трансляция 25
08:58
Первый канал отказался транслировать "Евровидение-2017" 21
08:31
Барнаульцев ждут шестибалльные пробки утром 14 апреля 0
08:30
Какие виды герметиков существуют? 1
08:19
США впервые применили "мать всех бомб" в Афганистане 90
07:48
Ни проехать, ни пройти: жители поселка Прутской вновь остались без дороги 2
07:34
Интерактивное путешествие по главным загадкам росписи "Тайная вечеря" 0
07:03
Дом с камином и тренажерным залом продают в Барнауле за 18,5 млн руб. Фото 20
06:32
Дожди и +16 градусов обещают в Алтайском крае 14 апреля 0
06:01
Танки тонут, поезда терпят крушение: гротескное величие ям Барнаула. Фото 11
05:06
Страстная пятница: история и традиции самого скорбного дня для верующих 9
04:09
Берем на заметку: час бега увеличивает жизнь на семь часов 3
02:06
Видео с использованием съедобных бутылок для воды появилось в сети 3
01:09
Пятый фильм Андрея Звягинцева вошел в конкурс 70-го Каннского кинофестиваля 0
00:02
Почти три четверти россиян не соблюдают Великий пост 4
23:04
Самая дешевая бутылка водки в России будет стоить 205 рублей 4
22:04
Кремль не увидел ничего оскорбительного в словах Владимира Сафронкова 14
21:01
Полицейские в Алтайском крае поймали "черного лесоруба" 6
20:06
Россиянам разрешат пользоваться электронными посадочными на самолет 0
19:50
Новый храм открылся в барнаульском поселке Гоньба 0
19:28
Директора автосалона в Барнауле осудят за невыплату декретных сотруднице 0
19:08
Коротко о главном: "ДАР", финансовые нарушения и Шубенков
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 13 апреля
18:50
В центре Барнаула установят четырехметровый символ Пасхи 7
18:28
Автомобиль Надежды Савченко сбил пенсионерку в Киеве 0
18:06
Сотрудники ФСБ в Самаре задержали украинского шпиона 2
18:02
Зачем проверять границы земельного участка и как не стать нарушителем? 0
17:57
ЕСПЧ обязал Россию выплатить родным жертв теракта в Беслане 3 млн евро 1
17:33
Центробанк ожидает обрушения цен на нефть до 40 долларов за баррель 4
17:27
Барнаульца, подмешавшего знакомому таблетки в пиво, осудили на три года 5
17:14
Судно с туристами на борту затонуло у греческого острова Миконос 0
17:04
Барнаульская "Галактика" оказалась в числе крупнейших новых ТРЦ России 4

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.