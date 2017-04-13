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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эмоциональное выступление заместителя постоянного представителя России при ООН Владимира Сафронкова допустимо. Об этом пишет РИА "Новости".

Представитель Кремля отметил, что ничего оскорбительного в словах дипломата не было.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , речь Сафронкова была обращена к его британскому коллеге Мэттью Райкрофту. Представитель Великобритании начал обвинять Россию в злоупотреблении правом вето, а также поддержке Башара Асада, и, наконец, заключил, что наша страна "потеряла доверие". На это Сафронков ответил:

"Вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами. Вы этого боитесь. Все делаете для того, чтобы это взаимодействие было подорвано…Посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь?!" — сказал представитель России в ООН.