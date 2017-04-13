Фото: kp.kg
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эмоциональное выступление заместителя постоянного представителя России при ООН Владимира Сафронкова допустимо. Об этом пишет РИА "Новости".
Представитель Кремля отметил, что ничего оскорбительного в словах дипломата не было.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , речь Сафронкова была обращена к его британскому коллеге Мэттью Райкрофту. Представитель Великобритании начал обвинять Россию в злоупотреблении правом вето, а также поддержке Башара Асада, и, наконец, заключил, что наша страна "потеряла доверие". На это Сафронков ответил:
"Вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами. Вы этого боитесь. Все делаете для того, чтобы это взаимодействие было подорвано…Посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь?!" — сказал представитель России в ООН.
Комментарии
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Посмотрел выступление... Вопрос один. Кто пустил этого гопника в ООН.
ну если они по нормальному не понимают, может так дойдёт?
08:35, ага, нужно им ещё по лице кулаком дать.
У меня по сути сказанного к Сафронову никаких вопросов, у меня к форме вопросы. Почему нельзя было сказать: Посмотрите на меня, глаза-то не отводите, что вы глаза отводите?!". Суть бы не изменилась, но форма не дала бы повод заподозрить российского дипломата в быдловатовости
да быдло бы уже давно нашло общий язык, и обо всем договорилось.эти строят из себя непонятно кого.
На мой взгляд ужасное выступление. Очень стыдно за таких представителей России.
4.04.2017 09:35 - гость - На мой взгляд ужасное выступление. Очень стыдно за таких представителей России.
А таким как ты вообще стыдно за все Российское, строите из себя цивилизованных аж до не могу, а по сути ты кто что бы оценку давать, ну вот кто ты такой? Все правильно он сказал, надо было сидеть и гривой махать? Заглохни гуманитарий...мы уже махали гривой и соглашались со всем в 90-е, вот тогда то мы всех устраивали, а сейчас сидит британец и рассусоливает в чем мы правы, а в чем нет...право себе дал...вот его в стойло и поставили...я думаю в следующий раз он не посмеет так себя вести и будет думать что брякать....
Посмотрел выступление... Вопрос один. Кто пустил этого гопника в ООН.
Тебя не спросили и пустили...., а ты силен в вопросах дипломатии?, чего же в Барнео ошиваешься, стул в офисе за пятнашку трешь. Ежели у тебя такой потенциал, да политех незаконченный вперед в ООН,
14.04.2017 09:49 - гость -
Вы хотя бы раз подумайте головой. Разве я нуждаюсь в Вашем истеричном нравоучении? Я пишу свое мнение и мне нет нужды с Вами спорить. У каждого свое воспитание и образование. Махайте гривой и дальше, Вам так привычнее и понятнее воспринимать мир.
Не, ну у пацана так записано было, он же по бумажке читал!
Да, некрасивая ситуация. Такой эмоциональный крик души прочитанный по бумажке выглядит совершенно неискренне и лживо.
Подозреваю, что бумажку ему Лавров писал. Ну а так молодцы, показали свою быдлоту на весь мир.
14.04.2017 11:40 - гость -
Если писал Лавров, то в конце должна быть фраза - д...л, бл..., тогда хлопцу респект - не стал зачитывать...