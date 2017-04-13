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В России определились с минимальной розничной ценой на бутылку водки емкостью 0,5 литра, пишет РИА "Новости".

Этот приказ уже отправлен в Минюст. МРЦ призвана бороться с дешевым контрафактным алкоголем на рынке.

С лета прошлого года минимальная цена на бутылку водки составляет 190 рублей. В начале года от Минфина прозвучало предложение увеличить стоимость этого алкоголя на 15%, то есть до 219 рублей. Но теперь предложение скорректировали до 205 рублей.