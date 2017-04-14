Фото: "Алтайский спорт"

Воспитанник алтайского хоккея Андрей Свечников, который ранее дебютировал за команду НХЛ "Детройт" в матче регулярного чемпионата против "Оттавы", забил две шайбы за сборную России на чемпионате мира среди юниоров.

Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея страны, на турнире в Словакии наша команда переиграла Швецию со счетом 1-3. Две шайбы в составе нашей команды забил Андрей Свечников, родившийся в Барнауле и начинавший свой хоккейный путь в СДЮШОР "Алтай".

"Выиграли матч – получился хороший старт, несмотря на то, что с самого начала много что не получалось. Надо отдать должное ребятам – здорово играли в обороне. Продолжим работать над большинством... Перед матчем с США не расслабимся – это чемпионат мира, нужно быть готовым к каждой игре. У США сыгранная команда, все бьются. Нам нужно серьезно настроиться на игру с ними, и все получится", – сказал после матча Андрей Свечников.

Отметим, что недавно его родной старший брат Евгений дебютировал в НХЛ за команду "Детройт", где помог команде одолеть "Оттаву". Про Евгения Свечникова известно, что он переехал в Барнаул из Нефтегорска в юном возрасте, первые шаги в хоккее делал в школе барнаульского "Мотора", где играл до 12 лет. Далее в его карьере был казанский "Ак Барс" и "Кейп-Брейтон", выступающий в юниорской лиге Квебека. В 2015-м Свечников был выбран "Детройтом" в первом раунде драфта НХЛ.

Свой следующий матч наша команда проведет против сборной США 15 апреля.