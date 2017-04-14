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Руководитель управления Следственного комитета по Алтайскому краю Евгений Долгалев и уполномоченный по правам человека в регионе Борис Ларин заключили соглашение о взаимодействии в интересах защиты прав граждан.
Документ был подписан главным следователем края и омбудсменом 14 апреля. "Поводом для этого явилось общее стремление к максимальному обеспечению гарантий государственной защиты, соблюдению и уважению прав и свобод человека, уменьшению социальной напряженности", — отмечают в региональном СУСКе.
Что касается направлений, по которым следователи и аппарат уполномоченного будут работать совместно, то в числе таковых называются вопросы выявления, предупреждения и пресечения преступлений, посягающих на права и свободы человека и гражданина.
Также, согласно подписанному соглашению, участниками будет проводиться совместная работа по совершенствованию процесса правового просвещения населения с использованием имеющихся у них информационных, правовых, научных и организационных ресурсов.
Комментарии
Юрист правозащитного центра "Мемориал" Кирилл Коротеев, представляющий истцов по делу о теракте в Беслане в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), считает историческим решение Страсбургского суда, признавшее ряд нарушений права на жизнь. Это первый документ, который оценивает не только версию правительства, но и взгляд пострадавших, сказал Коротеев в четверг, 13 апреля, в интервью DW. Адвокат назвал потрясающим, что в таком большом и сложном деле "суд полностью согласился с заявителями". Он особенно отметил, что очень подробно были рассмотрены все детали дела.
Ранее в тот же день ЕСПЧ обязал Россию выплатить почти 3 миллиона евро компенсаций по делу о теракте в Беслане 2004 года, когда в результате взятия заложников и последующего штурма школьного здания погибли 333 человека, пострадали более 700. Суд признал, что неоднократно была нарушена статья о праве на жизнь Европейской конвенции о защите прав человека.