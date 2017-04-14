Фото: altai-krai.sledcom.ru

Руководитель управления Следственного комитета по Алтайскому краю Евгений Долгалев и уполномоченный по правам человека в регионе Борис Ларин заключили соглашение о взаимодействии в интересах защиты прав граждан.

Документ был подписан главным следователем края и омбудсменом 14 апреля. "Поводом для этого явилось общее стремление к максимальному обеспечению гарантий государственной защиты, соблюдению и уважению прав и свобод человека, уменьшению социальной напряженности", — отмечают в региональном СУСКе.

Что касается направлений, по которым следователи и аппарат уполномоченного будут работать совместно, то в числе таковых называются вопросы выявления, предупреждения и пресечения преступлений, посягающих на права и свободы человека и гражданина.

Также, согласно подписанному соглашению, участниками будет проводиться совместная работа по совершенствованию процесса правового просвещения населения с использованием имеющихся у них информационных, правовых, научных и организационных ресурсов.