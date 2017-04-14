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Глава России Владимир Путин заработал в 2016 году почти 8,86 миллиона рублей. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на декларацию о доходах президента, которая была опубликована в пятницу, 14 апреля.
В документе сказано, что в собственности российского лидера находится земельный участок площадью 1,5 тысячи квадратных метров, квартира площадью 77 квадратных метров и гараж. В пользовании у главы государства квартира площадью 153,7 квадратных метра и гаражное место.
Отмечается, что Путин владеет двумя машинами ГАЗ М-21 и одной "Нивой". Также в декларации числится автоприцеп "Скиф".
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Отмечается, что в 2015 году доход президента составлял 8,9 миллиона рублей, таким образом, в минувшем году зарплата президента сократилась на 33 тысячи рублей. Новых объектов недвижимости и транспорта в его собственности за год не появилось.
Комментарии
Я же больше в лагерях, в лагерях. Проживаю, как монах, как монах. Без греха я, как Мария, Без греха я, как Мария, Без греха я, как Мария, Даром, батя, что в штанах (гр. Лесоповал)
По сравнению с 2015 годом его зарплата уменьшилась на 33 тысячи рублей
вот это потеря...)))
з.ы. анвлад где терялся? снег лопатой раскидывал чтоб таял быстрее? )))
Трудился.
14.04.2017 21:52 An Vlad
ну и правильно. коменты пишутся и удаляюца а кушать хочется всегда (с) какие прогнозы на результаты труда? з.ы. не спрашиваю что сеять планируешь ни в каких объемах)) год будет хуже/лучше по урожаю чем прошедший? хотя ты от погоды сильно зависишь... а небесной канцелярии такие вопросы задавать бесполезно...
Если исходить из того, что среднегодовая температура и количество осадков от года к году меняются незначительно, то резонно предположить, что для того, что бы этот средний показатель состоялся, лето должно быть сухим и довольно жарким. А по поводу результата труда... сейчас строить какие либо планы на будущее сложно и крайне рискованно. Сохранить бы то, что есть.
тогда удачи в твоем нелегком труде!