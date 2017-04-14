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Глава России Владимир Путин заработал в 2016 году почти 8,86 миллиона рублей. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на декларацию о доходах президента, которая была опубликована в пятницу, 14 апреля.

В документе сказано, что в собственности российского лидера находится земельный участок площадью 1,5 тысячи квадратных метров, квартира площадью 77 квадратных метров и гараж. В пользовании у главы государства квартира площадью 153,7 квадратных метра и гаражное место.

Отмечается, что Путин владеет двумя машинами ГАЗ М-21 и одной "Нивой". Также в декларации числится автоприцеп "Скиф".

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Отмечается, что в 2015 году доход президента составлял 8,9 миллиона рублей, таким образом, в минувшем году зарплата президента сократилась на 33 тысячи рублей. Новых объектов недвижимости и транспорта в его собственности за год не появилось.