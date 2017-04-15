Фото: stat.mil.ru
Новая гиперзвуковая противокорабельная ракета РФ "Циркон" на испытаниях достигла восьми скоростей звука. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Он отметил, что на испытаниях была подтверждена скорость ракеты на марше в 8 Махов (число, которое учитывает зависимость величины скорости звука от высоты полета — прим. ред.)". При этом собеседник агентства не уточнил, когда и с какой платформы проводился запуск ракеты.
Также источник добавил, что "Циркон" можно запускать из универсальных пусковых установок 3С14, которые используют для ракет "Калибр" и "Оникс".
Официального подтверждения данных у агентства нет.
Ранее иные источники в ОПК сообщали, что в 2017 "Циркон" проходит государственные испытания.
После принятия на вооружение ракета, в том числе, пополнит боекомплекты тяжелых атомных ракетных крейсеров "Петр Великий" и "Адмирал Нахимов".
Согласно открытой информации, дальность стрельбы "Цирконом" составляет порядка 400 километров, а максимальная скорость ракеты указывается в районе 4-6 Махов.
Комментарии
удивительно, как в этой стране, слитой руководством заокеанским хозяевам, с разорванной в клочья экономикой, голодающим нищим населением, ворами вывезшими все подчистую, умудряютЦа делать такое высокотехнологичное оружие способное повергнуть в трепет мирового гегемона! ась? давайте метадисты однострочечные из овальный фонд, дуйтесь, доказывайте что изделие из резины и летать не могет! ха-ха!
дед, всё бы хорошо, но вот к примеру СССРовская 51Т6 развивала скорость 7.5 звуковых. Очень сомнительный успех за 37 лет.
Почему сомнительный при падении всего?
Очередная победа российской военной науки перед Советской?
Следующая война, Третья мировая, если она и будет, будет войной нового качества. Суть проблемы в том, что Вторая мировая война не велась в космосе, а Третья мировая война переносится в другое измерение — она будет вестись в космосе.
Российская Федерация не готова к такой войне, хотя в РФ и ведутся соответствующие разработки. К этой войне готовы только США. И то, для них это пока весьма проблематично, потому что они находятся в самом начале подготовки к таким действиям, хотя технически и экономически эти вопросы уже решены. Но единичные образцы — это не промышленное производство.