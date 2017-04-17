Фото: avito.ru

Коттедж площадью 110 квадратных метров на участке 14 соток продают за 11 миллионов рублей в селе Бобровка, сообщается на сайте Avito.ru.

"Продаю загородный дом. Отличное место для отдыха и релакса от трудовых будней. В доме: дизайнерский ремонт и мебель, система видеонаблюдения, GSM-сигнализация, встроенный пылесос, управление котлом при помощи СМС, баня, камин (встроен в систему отопления дома)", — сказано в объявлении.

На участке выполнен ландшафтный дизайн, имеется теплица, система автополива.

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Также отмечается, что на придомовой территории растут 22 лиственницы с подсветкой. Есть каркасный бассейн, барбекю, батут.

