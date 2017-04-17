Фото: ruspekh.ru, zdravalt.ru, biwork.ru, altaisport.ru, politsib.ru, asfera.info, dan-news.info, dni.ru

Депутаты Государственной думы отчитались о своих доходах и имуществе за 2016 год. Самым зарабатывающим членом федерального парламента от Алтайского края вновь стал единоросс Александр Прокопьев.

Он задекларировал доход в размере 98 095 125,82 руб., а его супруга — 638 038,90 руб. В собственности депутата есть земельный участок, жилое строение, жилой дом, три квартиры, одна квартира в общей совместной собственности и два нежилых помещения.

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У супруги в собственности имеется половина квартиры. В пользовании Прокопьева также значится квартира, а у его жены и ребенка – две квартиры.

Бывший спикер АКЗС, а ныне депутат Госдумы Иван Лоор в 2016 году заработал 4 123 012,20 руб., его супруга – 697 243,98 руб. Депутат владеет долей земельного участка сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства, земельным участком под эксплуатацию усадебного жилого дома и жилым домом. У супруги также имеется доля земельного участка для сельскохозяйственного производства.

В пользовании у Ивана Лоора находится квартира, а у его жены – земельный участок, жилой дом и квартира. В собственности депутата есть автомобиль Mitsubishi Pajero, прицеп и снегоход.

Ветеран Госдумы Николай Герасименко задекларировал доход в размере 6 615 853,37 руб., супруга — 224 340,79 руб. В собственности депутата и его жены значится квартира и машино-место.

Также у супруги есть еще одна квартира. В собственности народного избранника значится автомобиль Lexus RX 450.

Думский "новобранец" Даниил Бессарабов в 2016 году заработал 2 955 288,23 руб., а его жена — 376 881,16 руб. В собственности депутата имеется квартира, вместе с женой он также владеет земельным участком. Кроме того, в пользовании у Бессарабова, жены и их троих детей значатся жилой дом и квартира. Транспортных средств у семьи Бессарабова в собственности нет.

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Алтайский единоросс Виктор Зобнев задекларировал за прошлый год 7 268 844,86 руб. Доход его супруги составил 8 397 812,31 руб. У народного избранника значится земельный участок, земельный участок в совместной собственности с женой, а также доля еще одного земельного участка и три квартиры. Кроме того, вместе с супругой он владеет двумя гаражами.

Супруга Зобнева владеет долей земельного участка, участком в совместной собственности с мужем и двумя квартирами. В пользовании супруги депутата есть две квартиры. Что касается транспортных средств, то у Виктора Зобнева есть гидроцикл "Полярис", а у его жены — автомобиль Toyota Corolla.

Алтайский думец Валерий Елыкомов заработал в 2016 году 3 485 204,26 руб., а его супруга — 1 280 333,20 руб. В собственности депутата задекларированы два земельных участка, жилой дом и доля квартиры. У жены – доля квартиры и доля в погребе.

В пользовании депутата значится квартира и гараж, а у жены – два земельных участка, дом и квартира. Также Валерий Елыкомов имеет автомобили Toyota-RAV-4 и УАЗ 3962.

Депутат Наталья Кувшинова указала в своей декларации доход в размере 1 386 265,87 руб. В ее собственности имеется квартира. Также вместе с ребенком она пользуется еще двумя квартирами. Помимо этого, Кувшинова владеет автомобилем Toyota Camry.

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Эсер Александр Терентьев в прошлом году заработал 4 634 124,30 руб., а его жена — 10 790 424,81 руб. Депутат владеет квартирой. Супруга народного избранника имеет в собственности три земельных участка и четыре жилых дома. В пользовании четы Терентьевых по дому.

Также депутат владеет автомобилем Mercedes-Benz S 500 4 MATIC, а его супруга является обладательницей Land Rover Discovery 4.

Коммунист Сергей Шаргунов, представляющий интересы Алтайского края в Госдуме, задекларировал 5 419 836,40 руб. Он имеет доли в двух квартирах. Также в его пользовании значится еще одна квартира. В гараже депутата – автомобиль Toyota Corolla.