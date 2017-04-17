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Водитель Maserati, погибший в ДТП в Москве в воскресенье, 16 апреля, скорее всего, не справился с управлением автомобиля, который "летел" на большой скорости по мокрой дороге. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

Как пишет издание, в ГИБДД Москвы пока не называют причину этого ДТП. Но асфальт в Москве действительно был мокрым, так как накануне в столице шел дождь со снегом. Автомобиль ехал с очень высокой скоростью. От удара в столб иномарка развалилась на части.

Как сообщалось ранее, ДТП случилось вечером в воскресенье, 16 апреля, на Ростовской набережной в центре Москвы. Maserati вылетел с дороги, затем врезался в опору освещения, после этого машина сразу же загорелась. Водитель погиб на месте.