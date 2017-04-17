Фото:pixabay.com
Водитель Maserati, погибший в ДТП в Москве в воскресенье, 16 апреля, скорее всего, не справился с управлением автомобиля, который "летел" на большой скорости по мокрой дороге. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.
Как пишет издание, в ГИБДД Москвы пока не называют причину этого ДТП. Но асфальт в Москве действительно был мокрым, так как накануне в столице шел дождь со снегом. Автомобиль ехал с очень высокой скоростью. От удара в столб иномарка развалилась на части.
Как сообщалось ранее, ДТП случилось вечером в воскресенье, 16 апреля, на Ростовской набережной в центре Москвы. Maserati вылетел с дороги, затем врезался в опору освещения, после этого машина сразу же загорелась. Водитель погиб на месте.
Комментарии
операторов обоих роликов наказать. зачем кукушка башкой крутит во все стороны? и зачем у нее камера гоу-про на голове в машине? второй зачем плитку снимал?
Шмякнулся 25-и летний недоумок, богатеньких, самодовольных родителей. Чем больше их вот так будет биться, тем нам спокойнее будет на дорогах.
сколко людей сгубили эти понты.жаль,хорошие перспективы были у него на жизнь.следи за собой, будь осторожэн.туруруру ту ту.туруру ру ру.
почему так равнодушно все едут мимо? никто не пытается тушить.