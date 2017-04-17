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Американский блокбастер "Форсаж-8" за первые выходные проката собрал рекордную сумму - около $532,5 млн. Об этом пишет ТАСС.

Получается, что восьмая часть "Форсажа" побила рекорд по сборам, которые до этого установил фильм "Звездные войны: Пробуждение силы". Эта картина за первый уикенд проката заработала в мире $529 млн.

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Кроме этого, сообщается, что "Форсаж 8" встал в первую строчку рейтинга кассовых сборов за первый прокатный уикенд в странах за пределами Северной Америки.

Главные роли в "Форсаже 8" исполняют Вин Дизель и Дуэйн Джонсон. В американский прокат картина вышла 14 апреля.