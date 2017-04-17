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Подробности смертельного ДТП, произошедшего в минувшую субботу в Барнауле, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Напомним, что днем 15 апреля на улице Северо-Западной у дома №29 автомобиль Nissan X-Trail сбил пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

За рулем машины находился водитель 1983 года рождения. Пешеход 1986 года рождения в результате ДТП скончался на месте происшествия.

За первые три месяца текущего года в Барнауле зарегистрировано 287 ДТП, в которых три человека погибли, 335 получили телесные повреждения различной степени тяжести.

"По статистике наезды на пешеходов — самый распространенный вид ДТП, таких происшествий в городе зарегистрировано 154 случая, в которых два человека погибли, 153 получили травмы. В 82 происшествиях люди пострадали на пешеходных переходах", — уточняют в Госавтоинспекции.

В этом контексте сотрудники ГИБДД призывают водителей и пешеходов быть предельно внимательными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.