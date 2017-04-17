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Штормовое предупреждение объявлено в Алтайском крае из-за резкой смены погоды — в регионе ожидается мокрый снег и шквалистый ветер.

Напомним, что ветреная погода наблюдается в Барнауле с утра понедельника. "В Алтайском крае днем 17 и сутки 18 апреля ожидается усиление ветра до 13-18 метров в секунду, местами порывы 18-23 метра в секунду", — сообщает региональный Гидрометцентр.

Кроме того, прогнозируются осадки в виде дождя, а в северных и предгорных районах ожидается мокрый снег.