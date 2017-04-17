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, ИА "Амител"
Лед, перец и чай: с чем еще можно варить особенный кофе?
Фото: divomix.com
Многие не представляют свое утро без чашки крепкого и ароматного кофе. Он известен людям как минимум с XVI века, а в современном мире вообще оброс своим особым культом. В Международный день кофе для особых ценителей этого напитка редакция Amic.ru собрала несколько интересных рецептов из разных стран.
Налить в стакан сгущенного молока, добавить в него лед и залить сверху очень горячим кофе. Все перемешать и подавать на стол.
Бразильский кофе
Что потребуется?
Лимонный сок
Сахар
Коньяк — 17 мл
Ликер "Гран Марнье" — 35 мл
"Бейлиз" — 45 мл
Крепкий кофе
Сливочное мороженое - 1 ст.л.
Корица
Как готовить?
Обмакнуть края стакана в лимонный сок и сахар. После сахар карамелизировать с помощью горелки или над открытым огнем плиты. Влить коньяк в стакан и разогреть его с помощью горелки. Затем, наклонив стакан, впустить пламя так, чтобы коньяк загорелся. Добавить ликер и горячий кофе. Украсить сливочным мороженым, полить "Бейлизом" и посыпать корицей.
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