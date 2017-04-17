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Вице-президент США готов добиваться мира в КНДР с помощью силы

, ИА "Амител"
Майкл Пенс припугнул Пхеньян союзниками Вашингтона

top-n.ru

Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что Вашингтон вместе с союзниками готов к решительным мерам против ракетно-ядерной программы Пхеньяна. Об этом он сообщил в ходе посещения демилитаризованной зоны, которая разделяет Северную и Южную Корею, передает ТАСС.

Пенс отметил, что новая администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом не намерена следовать политике "стратегического терпения" в отношении ракетно-ядерной проблемы КНДР.

По словам вице-президента, США решительно настроены на обеспечение безопасности на Корейском полуострове переговорами и мирными средствами. При этом он не исключил иных вариантов действий, подчеркнув, что американцы "всегда добивались мира с помощью силы", так что теперь они выкладывают перед Пхеньяном "все карты".

В понедельник, 17 апреля, Пенс прибыл на американскую военную базу в Южной Корее Кэмп-Бонифас, чтобы провести совещание с военачальниками и встретиться с военнослужащими армии США. Он отправился в десятидневную рабочую поездку по странам Азиатско-Тихоокеанского региона 15 апреля.

За несколько дней до этого сообщалось, что Пхеньян предпринял очередную попытку провести испытания новой ракеты. Южнокорейские военные объявили, что пуск был произведен с полигона возле города Синпхо в провинции Хамген-Намдо на западе КНДР и закончился неудачей. В Пентагоне подтвердили, что зафиксировали пуск ракеты, которая взорвалась почти сразу после старта, ее тип уточняется.

Ранее телеканал NBC утверждал, что США готовы нанести упреждающий удар по Северной Корее для предотвращения испытаний ядерного оружия. Позднее агентство Associated Press сообщило, что американские власти отказались от удара по КНДР в пользу политики давления.

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