Министерство обороны России на своем сайте впервые показало уникальную военную базу "Арктический трилистник", расположенную на острове Александры архипелага Земля Франца-Иосифа в Арктике.

У посетителей сайта Минобороны появилась возможность прогуляться по военной базе — единственному в мире объекту капитального строительства, возведенному на 80-м градусе северной широты.

"В 3D-экскурсии наглядно демонстрируется, как обустроены и оборудованы комнаты для проживания военнослужащих, офицерская столовая, тренажерный и киноконцертный залы, атриум, библиотека, оранжерея, медицинский блок", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

База по своей форме напоминает трехлучевую звезду. Военная инфраструктура состоит из сооружений специального назначения, пунктов управления, гаражей для военной и спецтехники, автономного энергоблока, специализированных складов и хранилищ.

"Арктический трилистник" полностью автономен и рассчитан на проживание до 150 военных в течение полутора лет. Общая площадь базы составляет 14 тысяч квадратных метров.

База является вторым комплексом замкнутого цикла, который строится в высокоширотных районах России. Первым на 75-м градусе стал АЖК "Северный клевер", расположенный на острове Котельный архипелага Новосибирских островов.