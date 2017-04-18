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Более 135 тысяч человек пройдут в "Бессмертном полку" в Алтайском крае

, ИА "Амител"
В этом году участники полка пройдут в две колонны

Фото: Amic.ru

Около 135 тысяч человек, по предварительным данным, примут участие в акции "Бессмертный полк" в Алтайском крае в 2017 году. Об этом журналистам в понедельник, 17 апреля, рассказал заместитель председателя правительства региона Виталий Снесарь.

"Нам приятно, что Алтайский край стал одним из первых регионов, где прошла эта акция. За последний год по количеству участников мы выросли в два раза. В 2015 году цифра участников была 75 тысяч человек. Сложно ожидать, что двукратный рост будет и в этом году, хотя очень сложно это прогнозировать. Думаю, что цифра не будет меньше 135 тысяч. Причем около половины участников будут из районов региона. Чтобы уровень участия населения был добровольным, осознанным, создаем дополнительные условия. Мотивируем внутренний призыв. Ни о каких административных инструментах речи не идет", — отметил Виталий Снесарь.

Представитель правительства Алтайского края отметил, что в Барнауле сложилась хорошая и добрая традиция приходить на акцию семьями. Нововведением этого года станет проход колоны полка в краевой столице в два ряда.

"Чтобы оно не было длительным, принято решение организовать прохождение "Бессмертного полка" в Барнауле в две колонны. Понимая важность того, что многие участники хотят пройти максимально близко к трибуне с ветеранами Великой Отечественной войны, для лучшей видимости намерены чуть-чуть приподнять трибуны, чтобы можно было ветеранов видеть на более далеком расстоянии", — добавил Виталий Снесарь.

В этом году на празднование Дня Победы будет выделено из краевого бюджета 12,5 миллионов рублей. Из них около 6,5 миллионов будет направлено на приобретение 2340 подарков ветеранам войны и поздравительных открыток. В настоящее время в крае проживают 33 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны. Из них 1626 — непосредственно участники боевых действий, 7107 вдов, 256 граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда".

В этом году было принято решение, что от Алтайского края на Парад Победы в Москву не поедут ветераны войны из нашего региона. Это связано с физическим состоянием ветеранов. Кроме того, принято решение взять паузу с реконструкцией боевых действий, которые два года подряд проходили на площади Сахарова в Барнауле.

Отметим, что в рамках торжеств традиционно к юбилею Победы пройдет построение войск Барнаульского гарнизона, акция "Бессмертный полк", концертные программы, спортивные мероприятия, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, выставки, а также легкоатлетическая эстафета "Кольцо Победы". В построении войск Барнаульского гарнизона примут участие около 1000 человек.


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Комментарии

18.04.2017 07:38
- гость -

Причем около половины участников будут из районов региона. -------------- Насильно их свозить будут?

0  0
18.04.2017 07:44
227

Многие из ранее ходивших не пойдут в этом году. Довольные рожи на трибуне развалили и оплевали страну, за которую деды кровь проливали, а теперь паразитируют на народном порыве.

Ещё и Поклонская припёрла в прошлом году Николая Кровавого наравне с героями войны. Тьфу!

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