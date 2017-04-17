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Прокуратура Чечни инициировала проверку после того, как "Новая газета" опубликовала материал о массовых похищениях в республике людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Об этом пишет РИА "Новости".

"В настоящее время органами прокуратуры Чеченской Республики и правоохранительными органами региона организованы проверки по факту предполагаемого похищения людей", — сказано в сообщении республиканской прокуратуры.

Материал о похищениях геев в Чечне вышел в "Новой газете" 1 апреля. В газете говорилось, что мужчин, которых подозревают в гомосексуализме, начали массово задерживать. Эту информацию изданию подтвердило большое количество источников в правоохранительных органах. Тенденцию к задерживанию автор статьи назвал "профилактической зачисткой".