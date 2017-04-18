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Москва потеряла 1,3-1,5 миллиарда долларов из-за "помидорной войны" с Анкарой, а российские потребители лишились возможности покупать дешевые турецкие томаты. Такой вывод содержится в мониторинге экономической ситуации, который подготовили Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), Институт Гайдара и Всероссийская академия внешней торговли (ВАВТ), пишет "Лента.ру".

Уточняется, что из-за продовольственного эмбарго Россия потеряла от 1,3 до 1,5 миллиарда долларов, поскольку Турция в ответ ввела пошлины на поставки некоторой продукции из РФ.

При этом Анкаре удалось переориентировать экспортные потоки, в том числе в страны, имеющие с РФ особые торговые режимы. Так, говорится в документе, поставки в Белоруссию выросли более чем в семь раз, в Казахстан — в 12,2 раза, в Азербайджан — в 54,1 раза. При этом в РФ местные производители помидоров и огурцов получили нишу на рынке размером 0,5 миллиарда долларов.

Издание пишет, что 12 апреля глава Ассоциации торговцев фруктами и овощами турецкого города Мерсин, где находится один из важнейших портов в стране, Мунир Сен заявил, что фермеры страны оказались на грани разорения из-за продэмбарго РФ.

Напомним, с 15 марта Турция ввела пошлины на ввоз продукции РФ. Bloomberg писал, что Турция пошла на это из-за сохранения ряда санкций РФ, касающихся импорта овощей и визового режима.

Отношения России и Турции резко испортились осенью 2015 года, когда турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик Су-24. С 1 января минувшего года начали действовать антитурецкие санкции, касающиеся, в частности, поставок продовольствия в РФ. Отношения между странами начали восстанавливаться в середине 2016 года, после официальных извинений турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. После этого санкции стали смягчаться, но помидоры и огурцы все еще остаются под действием эмбарго.