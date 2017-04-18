Росавиация разослала российским авиакомпаниям телеграмму о возможном приостановлении чартерных рейсов в Турцию. Причина — сложная внутриполитическая ситуация в стране.

Туристы, которые уже купили путевки в Турцию, задаются вопросом, смогут ли они улететь в отпуск на турецкое побережье.

Спрос на Турцию у барнаульцев достаточно высок. По словам экспертов, сегодня не менее 25% от общего числа туристов берет на себя именно эта страна.

"Акция раннего бронирования показала неплохую загрузку по сентябрь включительно. Многие, кто определился с летним отдыхом, остановились на Турции. Поэтому людей волнует ситуация, но сейчас рано делать какие-то выводы и предпринимать шаги. Сейчас мы просто следим за ситуацией", — рассказала порталу Amic.ru вице-президент Алтайской региональной ассоциации туризма Наталья Гордеева.

Собеседница отметила, что риск сокращения авиасообщения между странами минимален. Более того, эта телеграмма носит скорее предупредительный характер для турецкой стороны.

Сегодня жители Алтайского края приостановили активность с выбором путевок.

При этом специалисты уверены, что ситуация 2015 года, когда запретили чартерные перевозки, не повторится. Запрет ввели после того, как на границе Сирии и Турции турецкими ВВС был сбит российский бомбардировщик. Отношения между двумя странами нормализовались в 2016 году, и рейсы из России на курорты Турции были возобновлены.

Добавим, что телеграмма от Росавиации не имеет юридической силы.