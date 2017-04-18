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В Барнауле утром во вторник, 18 апреля, образовались шестибалльные заторы на дорогах. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Так, наиболее серьезная обстановка наблюдается на пересечении улицы Власихинской с шоссе Ленточный Бор и улицей Малахова (скорость движения авто на участке равна 3-7 километрам в час), а также на перекрестке улица Северо-Западная — проспект Ленина (7 километров в час).

Кроме этого, движение затруднено на пересечениях улицы Попова с проспектом Космонавтов и Павловским трактом, на перекрестке улица Малахова — Петра Сухова, на отрезке Павловского тракта (после кольцевого пересечения), на улице Советской Армии, а также на участках улицы Челюскинцев, проспекта Строителей (в районе площади Победы) и на улице Гоголя.

Ситуацию осложняют четыре аварии, произошедшие на шоссе Ленточный Бор, на улице Георгиева, на улице Юрина и пересечении Малахова с улицей Петра Сухова.