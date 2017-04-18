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Нетрезвый пациент избил врача-реаниматолога Староалейской районной больницы в Третьяковском районе Алтайского края, сообщил порталу Amic.ru источник.

По имеющимся данным, инцидент случился накануне, 17 апреля, когда медик находился на работе.

Пострадавшему, как сообщил источник нашего портала, причинена черепно-мозговая травма и другие множественные повреждения. Медик был госпитализирован в хирургическое отделение.

В ГУ МВД по Алтайскому краю порталу Amic.ru сообщили, что проверяют эту информацию.

Наша редакция следит за развитием ситуации.



