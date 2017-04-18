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Что такое бинарные опционы?

, ИА "Амител"
Сотрудники брокерской компании объяснили, в чем суть бинарных опционов и торговли ими

Бинарные опционы — популярный финансовый инструмент, появившийся в 2008 году и ставший отдельной ветвью Форекса. Представляет собой своего рода ставку на повышение либо понижение стоимости рыночных активов.

Совершается покупка через брокеров бинарных опционов, которые выступают посредниками между рынком и трейдером и через которых осуществляется взаимодействие "игроков" и Форекс-площадок.

Покупатель бинарного опциона в момент покупки делает прогноз, как изменится цена его актива. Ставка на рост цены называется "Call-опцион", на понижение цены — "Put-опцион". Если за выбранный промежуток времени прогноз оказывается успешным и цена на актив будет на оговоренном уровне или лучше его, трейдер получает фиксированную прибыль. Это своего рода управляемый риск, ведь трейдеру заранее известно, сколько он может потерять или заработать по любому из опционов, ещё до заключения сделки.

Приведем пример торговли бинарными опционами. Предположим, трейдер сделал ставку call на стоимость золота до конца текущего часа. Если по завершению указанного временного промежутка цены на золото действительно вырастут, "игрок" получит прибыль. Составить она может максимум 90 % от размера сделанной ставки. При этом неважно, сильно ли выросла цена. Даже если она поднялась всего на несколько пунктов, трейдер все равно получает свои честно заработанные деньги.

Если же золото к концу часа подешевело, человек, сделавший ставку, теряет вложенные средства. Риск есть всегда, поэтому важно полагаться не только на собственную интуицию, но и на данные аналитики, статистику, мнения экспертов, учитывать прогнозы опытных трейдеров.

Когда система торговли опционами только появилась, каждая брокерская компания рассматривала её как самую простую альтернативу валютной торговле, не требующую серьезных денежных вложений. Не изменилось отношение к опционам и сегодня. На них можно торговать валютными парами, акциями, индексами, золотом, серебром.

Данный способ заработка не является сложным — воспользоваться им может каждый желающий. Главное – правильно выбрать своего брокера.

Хорошую репутацию имеет компания "Олимп Трейд" (OlympTrade). Это международный лицензированный брокер, пользуясь услугами которого можно выгодно торговать бинарными опционами.

Всегда надо помнить, что это не игра и не развлечение, ведь трейдеры вкладывают реальные деньги и могут их потерять, если будут действовать опрометчиво и необдуманно.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

18.04.2017 14:11
месный

старожилы ждут новых лохов,

0  0
18.04.2017 14:14
Ируся

хотите я про хеджирование с помощью валютных фьючерсов расскажу?

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