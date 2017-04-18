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Вопрос о взятии под стражу бывшей главы аппарата Алтайского краевого Законодательного Собрания Людмилы Шевчук, которую подозревают в мошенничестве с использованием служебного положения, не стоит.

Как стало известно порталу Amic.ru, органы следствия не намерены ходатайствовать перед судом об избрании в отношении экс-чиновницы меры в виде ареста.

О возбуждении уголовного дела в отношении Людмилы Шевчук стало известно накануне вечером. Напомним, в период с 2013 по 2015 год бывшая глава аппарата АКЗС, желая похитить деньги из фонда оплаты труда работников, организовала незаконное и необоснованное начисление, а также выплату премий нескольким своим подчиненным.

Как полагают в региональном управлении Следственного комитета, по своему усмотрению госпожа Шевчук распорядилась суммой в размере более 160 тысяч рублей, сообщив заведомо ложные сведения о необходимости использования денег на оплату представительских расходов краевого парламента.

Расследованием занимается отдел по особо важным делам краевого управления СКР.