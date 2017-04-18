Фото: asfera.info
Вопрос о взятии под стражу бывшей главы аппарата Алтайского краевого Законодательного Собрания Людмилы Шевчук, которую подозревают в мошенничестве с использованием служебного положения, не стоит.
Как стало известно порталу Amic.ru, органы следствия не намерены ходатайствовать перед судом об избрании в отношении экс-чиновницы меры в виде ареста.
О возбуждении уголовного дела в отношении Людмилы Шевчук стало известно накануне вечером. Напомним, в период с 2013 по 2015 год бывшая глава аппарата АКЗС, желая похитить деньги из фонда оплаты труда работников, организовала незаконное и необоснованное начисление, а также выплату премий нескольким своим подчиненным.
Как полагают в региональном управлении Следственного комитета, по своему усмотрению госпожа Шевчук распорядилась суммой в размере более 160 тысяч рублей, сообщив заведомо ложные сведения о необходимости использования денег на оплату представительских расходов краевого парламента.
Расследованием занимается отдел по особо важным делам краевого управления СКР.
Комментарии
160 тысяч рублей в период с 2013 по 2015 год? Посадят, как пить дать, посадят. Этож не миллионы присваивать.
Мошенник должен сидеть в тюрьме!
Так это и понятно, садят тех кто выступает против коррупции.
Не просто жить в реальном мире, повсюду твари, хари, су..! Легко кто булькает на лире или уже упоен как муха в супе.