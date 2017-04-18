Комитет Госдумы по охране здоровья разрабатывает документ, который предусматривает введение принудительного медицинского освидетельствования, по результатам которого суд сможет назначить гражданину обязательный курс лечения от алкоголизма, сообщает RT

По словам депутата Госдумы Николая Говорина, данные меры планируют включить в проект Стратегии снижения уровня алкогольной угрозы для страны. Также предполагается, что отобранные водительские права будут возвращать только на основании заключения о прохождении лечения от алкогольной зависимости.

Как изменятся правила продажи алкоголя с 31 марта? Разъясняем, по каким правилам в России и Алтайском крае будут торговать алкоголем этой весной 5875 6 "Граждан, которые совершают правонарушения предположительно под воздействием алкоголя, будут подвергать медицинскому освидетельствованию на состояние алкогольного опьянения. Если экспертиза покажет, что человек страдает алкогольной зависимостью, то его будут лечить на базе наркологического учреждения. Если зависимость пока не развилась, он будет обязан проходить профилактическое наблюдение", — разъяснил Говорин.

Как отметил депутат, 70% тех, кто позволяет себе садиться за руль пьяным, страдают от алкогольной зависимости. В настоящее время автомобилистов, уличенных в вождении в нетрезвом состоянии, не ставят на учет в наркодиспансер. Кроме того, закон не предусматривает принудительного лечения от алкоголизма.

Медицинское освидетельствование на алкогольное опьянение сегодня проходят добровольно. Отказ водителя от этой процедуры приравнивается к признанию себя нетрезвым и влечет по решению суда за собой ту же административную ответственность, что и в случае выявления алкогольного опьянения, — лишение водительского удостоверения от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 30 тыс. рублей.

Для возврата водительских прав не нужно проходить лечение, достаточно представить в ГИБДД медицинскую справку. Также требуется заключение психиатра и нарколога. Впрочем, эти меры не дают гарантий, что водитель бросит употреблять алкоголь перед тем, как сесть за руль.

С 2015 года за повторное задержание в нетрезвом виде в течение года, а также за повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрено уголовное наказание. Так, автомобилисту грозит лишение прав на 3 года и штраф в размере до 300 тыс. рублей, а также лишение свободы до двух лет.