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Актер Кирилл Плетнев поможет молодым кинематографистам Алтайского края

, ИА "Амител"
Кирилл Плетнев приедет на Шукшинский кинофестиваль вместо Дмитрия Дюжева

Фото: culture

Актер театра и кино Кирилл Плетнев подтвердил свое участие во Всероссийском Шукшинском кинофестивале, который пройдет в Алтайском крае с 18 по 22 июля. Об этом сообщает пресс-служба управления по культуре и архивному делу администрации региона.

Таким образом, скорее всего, Плетнев заменит в качестве гостя популярного актера Дмитрия Дюжева, который также собирался в этом году приехать на Алтай, но позже из-за занятости в проекте отменил визит.

"В первый день Кирилл Плетнев станет участником торжественной церемонии открытия кинофестиваля, она состоится в Алтайском краевом театре драмы имени Василия Шукшина. 19 июля артист примет участие в презентации проектов молодых кинематографистов Сибири и конкурсе короткометражного кино. Они пройдут в Парке спорта Алексея Смертина. В последующие дни мероприятия с участием артиста пройдут в Белокурихе и Сростках", — говорится в сообщении ведомства.

О программе Шукшинских дней на Алтае – 2017 года пока известно немного. Конкурс пока не оглашен, но, скорее всего, туда точно войдет режиссерская работа Кирилла Плетнева "Жги!" с Викторией Исаковой в главной роли. До этого Плетнев пробовал свои силы только в короткометражном кино.

 "Шукшинские дни на Алтае" пройдут с 17 по 22 июля. Традиционно они начнутся у барнаульского памятника нашему знаменитому земляку, а закончатся на горе Пикет. На Алтай точно приедет народный артист РФ Федор Добронравов, который представит спектакль по произведениям Василия Шукшина.

Об афише Шукшинского кинофестиваля организаторы пока не говорят, сейчас открыт прием заявок, шорт-лист участников планируют сформировать примерно к концу апреля, а полный список гостей составят ближе к маю.


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Комментарии

18.04.2017 15:47
- гость -

Кирилл Плетнёв это КТО?

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18.04.2017 16:02
Гость

Не знать, кто такой Кирилл Плетнев???????????? Кто смотрел сериал Диверсант, тот знает: Кирилл Плетнев, Алексей Бардуков, Владислав Галкин. К дню Победы "Диверсант" скорее всего будет на ТВ.

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