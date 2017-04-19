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Джеймс Гаан снимет третью часть "Стражей Галактики"

, ИА "Амител"
Об этом режиссер сообщил на своей странице в Facebook

Режиссер Джеймс Гаан напишет сценарий и поставит третью часть "Стражей Галактики" для студии Marvel. Об этом режиссер сообщил на своей странице в Facebook. По его словам, Marvel Studios наняла его и для съемок третьего фильма серии. Однако новые "Стражи" выйдут уже после "Мстителей: Война бесконечности", то есть не раньше лета следующего года. 

"Я мог бы приберечь эту новость для первого встречного журналиста, который бы спросил меня о съемках третьего фильма на какой-нибудь пресс-конференции. Но я решил поделиться этим с самыми важными людьми "Стражеленной" — с вами, поклонники. Вы так много поддерживали нас на протяжении последних лет, что я буквально плакал от счастья. Так что — да, я вернусь к съемкам "Стражей Галактики" в качестве сценариста и режиссера", — написал он на своей страничке.

Вторая часть "Стражей Галактики" выйдет на экраны 5 мая 2017 года. В картину вернулись Крис Пратт, Зои Салдана, Дэйв Батиста, Вин Дизель и Брэдли Купер. Первая серия стала одним из самых успешных проектов 2014 года, заработав в прокате более 750 миллионов долларов.

Известно, что персонажи вселенной "Стражей Галактики" появятся и в третьей части "Мстителей" студии Marvel, которая выйдет в мае 2018 года.

 


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