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Сотрудники Сибирской оперативной таможни вместе с УФСБ по Новосибирской области изъяли в аэропорту Толмачево у граждан Китая свыше 291 кг янтаря. По факту контрабанды камня через границу возбудили уголовное дело, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу таможенного управления.

Отмечается, что природные камни изъяли во время осмотра багажа и ручной клади китайцев сотрудниками таможни новосибирского аэропорта. Экспертиза подтвердила, что изъятый камень — это природный янтарь, общая стоимость которого превышает 9 миллионов рублей.

"Сибирская оперативная таможня возбудила дело по факту незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза стратегически важных товаров в крупном размере", — цитирует агентство сообщение.

Злоумышленникам, обвиняемым в контрабанде, грозит от трех до семи лет тюремного заключения со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.