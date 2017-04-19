Ученые из Дании заявили, что употребление искусственных витаминов и других синтетических добавок крайне опасно для здоровья и даже жизни человека.
Специалисты отметили, что организм не впитывает полезные вещества из витаминов в таблетках. Напротив, идет накапливание синтетических компонентов. Они могут послужить причиной рвоты, язвы желудка и смерти человека.
Люди, которые часто употребляют искусственные витамины А, С и Е, имеют высокий риск умереть раньше, если сравнивать с теми, кто не принимает пищевых добавок. Такие выводы ученые объясняют тем, что у натуральных витаминов из фруктов и овощей особая белковая структура, которая позволяет полезным веществам правильно усваиваться. В ходе эксперимента исследователи изучили последствия от приема витаминов для человека.
Врачи рекомендуют заменить искусственные витамины на натуральные, которые хорошо усваиваются организмом.
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