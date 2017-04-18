Фото: администрация Алтайского края

Ветераны Великой Отечественной войны в Алтайском крае к 72-й годовщине Победы получат в подарок специальные продуктовые наборы на сумму 2000 рублей. Об этом во вторник, 18 апреля, в ходе онлайн-конференции сообщил министр труда и социальной защиты населения региона Михаил Дайбов.

По его словам, в этом году в Алтайском крае 2280 участников Великой Отечественной войны, те, кто награжден знаком "Жителю блокадного Ленинграда", а также бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей и вдовы военнослужащих, погибших в период войны, получат подарочные наборы от региональных властей. На эти цели из краевого бюджета выделено 5 миллионов рублей, стоимость каждого подарка составляет 2000 рублей.

Продуктовый набор состоит из 14 наименований. Это натуральный мед, сервелат, мясные полуфабрикаты, алтайские сыры, растительное масло, сироп шиповника, конфеты, печенье, халва. Все подарочные наборы будут вручены участникам Великой Отечественной войны к 9 мая.

"На праздничном столе наших ветеранов будут продукты алтайского производства, созданные с использованием новейших технологий из натурального сырья", — написал Михаил Дайбов.

Ранее стало известно, что в этом году на празднование Дня Победы будет выделено из краевого бюджета 12,5 миллионов рублей. Кроме того, в этом году было принято решение, что на Парад Победы в Москву не поедут ветераны войны из нашего региона. Это связано с физическим состоянием ветеранов. Кроме того, принято решение взять паузу с реконструкцией боевых действий, которая два года подряд проходила на площади Сахарова в Барнауле.

Отметим, что в рамках торжеств традиционно к юбилею Победы пройдет построение войск Барнаульского гарнизона, акция "Бессмертный полк", концертные программы, спортивные мероприятия, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, выставки, а также легкоатлетическая эстафета "Кольцо Победы". В построении войск Барнаульского гарнизона примут участие около 1000 человек.