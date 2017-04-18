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Специалисты прогнозируют новые подтопления в населенных пунктах Алтайского края в самые ближайшие дни — из-за паводковой ситуации в регионе объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили в краевом Минприроды, в период с 18 по 20 апреля продолжится подъем уровней воды в реке Обь в районе Барнаула до отметок 520 – 560 сантиметров при опасной отметке в 541 сантиметр.

Также прогнозируется повышение уровня Оби в Камне-на-Оби и реки Бурла в селе Хабары.

Выше критических отметок в данный момент остаются река Алей в районе Алейска, река Чапша у села Красногорское.

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Также продолжает рост уровня Бии и Чумыша.

Напомним, что 18 апреля в Барнауле из-за перелива воды через дорогу на остров Шубинский было принято решение о перекрытии данного участка. В краевой столице паводок в первую очередь угрожает микрорайону Затон.