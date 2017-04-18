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Одного из военных главарей "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в РФ) ликвидировали в Мосуле. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на федеральную полицию Ирака.

Уточняется, что прозвище боевика звучало как Абу Хаджир ар-Руси (Русский — уточняет НТВ). Предположительно, он был выходцем из РФ.

Глава ведомства генерал-лейтенант Раед Шакер уточнил, что террориста ликвидировали ракетным ударом, который был нанесен по его штабу в районе Ас-Саура в западной части иракского города.

На данный момент силовики не могут точно назвать ни его настоящее имя, ни гражданство, однако они подчеркивают, что его прозвище говорит о возможном гражданстве РФ.