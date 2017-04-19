Фото: avito.ru

Коттедж площадью 130 квадратных метров, расположенный недалеко от Нагорного парка, продают в Барнауле за 16 миллионов рублей, сказано в сообщении на сайте Avito.ru.

"Продаю дом с потрясающим видом на город, экологически чистый район, в центре города, в районе ВДНХ, газ, вода, канализация", — отмечается в объявлении.

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Имеется новая баня с отоплением. Также есть гараж на два автомобиля.

Коттедж расположен на участке семь соток.