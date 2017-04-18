Фото: vk.com/barneos22

Жуткая авария произошла вечером 18 апреля в нагорной части Барнаула – фура протаранила легковой автомобиль.

Очевидцем последствий ДТП стала читательница портала Amic.ru. По ее словам, участниками аварии стали несколько автомобилей. В "эпицентре" ДТП оказалась легковушка и фура, которые вынесло на трамвайные рельсы.

"Грузовик почти полностью перегородил дорогу. Образовалась большая пробка", — рассказала собеседница редакции.

В паблике Barnaul 22 о ДТП пишут следующее: "Авария. Змеиногорский тракт. Остановка Ломоносова. Четыре машины".



