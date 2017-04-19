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Участок улицы Интернациональной от дома №103 до дома №108 перекроют на полторы недели в Барнауле, сообщили в пресс-центре городской администрации.

Ограничение будет действовать с 08:00 24 апреля до 21:00 4 мая. "Это связано с проведением работ по прокладке сетей водопровода и канализации к строящемуся многоквартирному дому №101", — уточняют городские власти.

Автомобилистов просят быть внимательными при движении на данном участке и заранее выбирать маршруты объезда.