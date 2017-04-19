Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий отменил свое постановление о повышении тарифов ЖКХ на 15-20% и остановился на изначально рекомендуемом увеличении, сообщает "Тайга.Инфо".

Как отметил сам Городецкий, перед принятием такого решения он выслушал мнения митингующих против такого экстремального повышения тарифов ЖКХ, а также встретился с "Народным фронтом" и профсоюзами.

"Я подписал постановление о внесении [изменений] в постановление о предельных индексах. Плата устанавливается в объеме 4%", — сказал губернатор, подчеркнув, что это решение касается всех городов и районов области.

"От рекомендуемых 4% мы приняли решение о повышении до 14,9%. Это решение прошло официальную проверку ФАС. Рост тарифов был признан объективным. Но в то же время увеличились взносы на капремонт, и в феврале федеральное правительство приняло решение о перерасчете по ОДН. И в январе произошел перерасчет по 1/12. Это тоже легло нагрузкой на жителей", — сказал Городецкий.

Ранее в Новосибирске прошло семь акций протеста против повышения тарифов. На акцию 19 марта пришли более трех тысяч человек.

Согласно постановлению губернатора, поддержанному городским советом и мэрией, коммунальные услуги в Новосибирске должны были подорожать с 1 июля 2017 года в среднем на 15%. Тарифы на водоотведение и холодное водоснабжение — на 20,1% и 20% соответственно, на тепло и горячую воду — на 14,9% и 15,9%.