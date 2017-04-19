Первый зампред комитета Госдумы по культуре, народный артист России Иосиф Кобзон прокомментировал сообщения о своей якобы госпитализации, сообщает РИА "Новости".

"Я здоров, к чему скрывать. Я недавно головой быка убил", — заявил Кобзон.

По словам самого артиста, он всего лишь проходил плановую диспансеризацию и в настоящее время находится дома.

Ранее в СМИ сообщалось, что Кобзон попал в одну из столичных клиник из-за осложнений после тяжелого заболевания, и врачи приняли решение провести операцию. Также уточнялось, что артист находится в палате под круглосуточным присмотром.