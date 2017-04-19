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Американский флаг упал в ходе интервью председателя Национального комитета партии демократов США Томаса Переса для канала MSNBC после его слов о Хиллари Клинтон, передает РИА "Новости".

У Переса спросили об электронной почте Клинтон и другого экс-кандидата на пост главы государства Берни Сандерса. Когда представитель Демократической партии начал отвечать на вопрос, за его спиной упал один из двух флагов, которые были размещены в зале, где велась трансляция. При этом Перес продолжил интервью, сделав вид, что ничего не произошло.

Агентство напоминает, что подобные инциденты три раза происходили в присутствии самой Клинтон. Флаги падали при приближении к ним бывшего кандидата в президенты страны. Американские блогеры, отмечавшие эти случаи, заявили, что это было знаком свыше, не сулившим для Америки ничего хорошего.

ТАСС добавляет, что Переса избрали председателем комитета в феврале. Тогда он заверил, что намерен сплотить партию демократов, и подчеркнул, что это станет "самым страшным кошмаром" для главы США — республиканца Дональда Трампа.

На президентских выборах в 2016 году Клинтон уступила Трампу по числу голосов выборщиков, однако ей удалось набрать большее количество голосов избирателей.