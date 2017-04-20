В водах Южного океана ученые смогли снять, как видит Антарктику кит. Для этого они установили камеру на его спине. Теперь эта запись появилась в сети. Как сообщает РИА "Новости", в данном проекте участие приняли исследователи из нескольких организаций. Проведя такой эксперимент, специалисты разгадали некоторые тайны жизни этих удивительных животных. Так, это позволило ответить на вопросы об их социальной жизни, понять, когда и как они едят, с какой силой должны дуть, чтобы расчистить лед для дыхания.

"Нам удалось показать, что существенную часть дня киты проводят за отдыхом и общением, а питаются в основном вечером и ночью", — приводит РИА "Новости" цитату ведущего специалиста по изучению китов Ари Фридлэндер.