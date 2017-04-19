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Российский премьер-министр Дмитрий Медведев предложил не повышать налоговую нагрузку на население и бизнес как минимум в текущем году. Соответствующее заявление прозвучало в среду, 19 апреля, во время его выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства, пишет "Российская газета".

Глава кабмина подчеркнул, что в данный момент собираемость налогов остается высокой и без повышения налоговой нагрузки.

Медведев напомнил, что мораторий на повышение планки сборов действует уже три года, а большинство принятых в системе налогообложения в 2016 году изменений направлены на улучшение собираемости.

По словам премьера, в первом квартале 2017 года налоговые поступления выросли почти на треть по сравнению с соответствующим периодом минувшего года. "Это на самом деле очень важный показатель, хотя еще Уинстон Черчилль говорил, что популярны только расходы, а сбор денег для их обеспечения никогда популярным быть не может", — заключил Медведев, подчеркнув, что в стране удалось увеличить собираемость налогов.

Газета добавляет, что Медведев также считает необходимым упрощать требования к малому бизнесу по бухгалтерской и налоговой отчетности. Один из шагов был сделан по итогам прошедшего года, когда правительство передало администрирование социальных взносов налоговой службе.