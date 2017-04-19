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Власти собираются в ближайшие годы повысить минимальный размер оплаты труда до уровня прожиточного минимума работающего человека. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Дмитрий Медведев во время выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства за год, передает РИА Новости.

Глава кабмина напомнил, что в прошедшем году МРОТ был увеличен дважды и в данный момент составляет 7,5 тысячи рублей.

Медведев отметил, что с 1 июля 2017 года МРОТ поднимется до уровня 7800 рублей. В ближайшие годы минимальный размер оплаты труда будет поднят до уровня прожиточного минимума работающего, что составляет порядка 11 тысяч рублей. Глава правительства заверил, что в стране есть все возможности для того, чтобы это обеспечить.

Премьер добавил, что власти также собираются решить вопрос с задержками зарплат.

"Люди должны получать свои деньги вовремя и в полном объеме. Независимо коммерческий это сектор или бюджетники… Мы продолжаем это контролировать в ежедневном режиме. Увеличиваем ответственность работодателей", — сообщил Медведев, добавив, что в отношении задерживающих деньги работодателей применяются штрафные санкции.

В заключение он отметил, что в прошедшем году работодатели выплатили задолженности на 25 миллиардов рублей. Заработанные деньги получили свыше миллиона россиян.