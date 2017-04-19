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Глава кабмина Дмитрий Медведев заявил, что российские власти в первую очередь ориентируются на индексацию пенсий тем, кто не может работать. Премьер-министр подчеркнул, что надо еще раз проверить, сколько денег потребуется для индексации пенсий работающим, пишет РИА "Новости".

Медведев назвал этот подход (ориентация на индексацию выплат тем, кто не может трудиться — ред.) справедливым, отметив, что "если человек способен трудиться, то все-таки у него немножко другой финансовый статус".

Премьер признал существование проблемы, заверив, что данная тема не закрывается. "Мы вернемся к обсуждению этого вопроса и в ближайшее время сформулируем позицию о том, каким образом поступать дальше, потому что применительно к работающим пенсионерам есть разные предложения", — цитирует его агентство.

"Будем определяться исходя из комплексного анализа ситуации с пенсионными выплатами и пенсионным фондом в целом", — пообещал Медведев, заявив, что обсуждаться тема будет и на площадке Госдумы, и в правительстве.

Премьер напомнил, что в 2012 году была принята стратегия долгосрочного развития пенсионной системы, которая рассчитана до 2030 года, что сразу же дало дополнительные деньги Пенсионному фонду, а также снизило дефицит его бюджета и увеличило собираемость пенсионных взносов.

Он заверил, что кабмин продолжает совершенствовать страховые механизмы, передав администрирование пенсионных взносов в ФНС.

Также Медведев отметил, что в правительстве понимают, что система поддержки, социальная инфраструктура, обслуживающая этих людей, устарела, ее необходимо серьезно менять, что уже и происходит, передает "Российская газета".