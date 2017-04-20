Торговая площадка AliExpress предоставит возможность жителям России покупать товары в кредит. Новый сервис интернет-ретейлера начнет работу с 24 апреля. Кредит будет возможен для покупки товаров от трех тысяч рублей.

Первое время услуга будет действовать только на товар от российских продавцов в разделе "Молл". В дальнейшем сервис планируют расширить. В кредит можно будет купить смартфоны, ноутбуки и аксессуары к технике. Об том сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.

Также уточняется, что российский рынок станет первым, где компания предоставит такую возможность.

Ассоциации компаний интернет-торговли провели исследование, результаты которого подтвердили, что интерес россиян к покупкам в интернете в 2016 году вновь резко вырос. Зарубежные интернет-магазины заняли треть рынка. Интересно, что доминируют китайские ретейлеры, включая AliExpress.