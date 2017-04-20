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Ростуризм на своем официальном сайте опубликовал информацию о том, как вести себя отдыхающим в Таиланде после серии взрывов, произошедших там 19 апреля.

В ведомстве призывают граждан избегать мест массового скопления людей, следовать рекомендациям местных властей и не покидать туристские зоны без необходимости. Также сотрудники Ростуризма настаивают на том, чтобы туроператоры информировали своих клиентов о возможных опасностях, связанных с угрозой террористических атак в этой стране.

Напомним, несколько взрывов прогремели в Таиланде вечером в среду, 19 апреля. Взрывы произошли у полицейских участков, жилых помещений сотрудников полиции, постоянных полицейских постов и расположений воинских частей в провинциях Наративат, Яла, Паттани и Сонгкла.