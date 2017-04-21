В музее "Мир камня" известный историк, краевед Вадим Бородаев расскажет о том, как происходило укрепление позиций России на Алтае в 20–30 годах ХVIII века и как развивалась горнорудная промышленность. Лекция начнется в 14:00.

Арт-ярмарка пройдет с 13:00 до 18:00 в "Республике ИЗО". Как пишут организаторы, посетители смогут выбрать для себя или в подарок работы местных художников и ремесленников, сувениры, предметы декора и украшения ручной работы по очень низким ценам.

В 15:30 от музея "Мир камня" начнется экскурсия на Барнаульский сереброплавильный завод. Здесь можно будет услышать увлекательный рассказ о заводе, с которого начиналась история города, и прикоснуться к вековым стенам.

В театре драмы 22 и 23 апреля состоятся премьерные показы спектакля "Земля Эльзы" по пьесе известного современного драматурга Ярославы Пулинович. Его постановкой занялся режиссер Олег Пермяков, известный барнаульцам по многим спектаклям, в числе которых "Преступление и наказание".

В спектакле заняты заслуженная артистка Бурятии и России Надежда Царинина, Любовь Сорокина, Юрий Антипенков, Лена Кегелева, Вячеслав Сысоев, Анастасия Кузнецова и другие артисты театра.

Фестиваль в рамках тверк-батла состоится в субботу в клубе "Гараж". Мероприятие начнется в 19:00, а участие в нем примут только девушки, представляющие школу танца. Их выступление будет оценивать жюри. Среди гостей разыграют призы, а музыкальное сопровождение обеспечат популярные диджеи нашего города.

В баре "Джем" состоится мини-фестиваль рок-н-ролла "Живой рубеж". Участие в нем примут местные команды "Магистр", DZOT, TORPЭ' DO, HARDDIVING. Концерт начнется в 21:00.

В 22:00 в антикафе "Три кита" начнется "Киноночь Гая Ричи". Пришедшим покажут такие известные картины режиссера, как "Карты, деньги, два ствола", "Большой куш", "Рок-н-рольщик", "Агенты А.Н. К.Л.". Чаем, кофе и печеньем здесь будут угощать бесплатно, а еще с собой можно приносить еду. Место нужно бронировать по телефону: 7 (983) 382–45–85.

В воскресенье в 17:00 в музкомедии покажут "Проделки Ханумы", а в актовом зале молодежных мероприятий АлтГУ в 18:30 пройдет показ новой постановки экспериментально-психологического театра "UNO" по одноименному рассказу Льюиса Кэрролла "Охота на Снарка". На спектакле действует принцип выходного билета — зритель платит после просмотра спектакля в том размере, в котором сочтет нужным.

На большой экран на этой неделе выйдут российская комедия "Кухня: Последняя битва", отечественный мультфильм "Урфин Джюс и его деревянные солдаты", американский триллер "Наваждение" и индонезийский боевик "Рейд: Пуля в голове".

Детей на выходных можно сводить в театр кукол "Сказка". Здесь для юных зрителей пройдут показы спектаклей "Волшебник Изумрудного города", "Заячья избушка, или Клочки по закоулочкам" . В МТА в воскресенье можно посмотреть сказку "Бременские музыканты", а в музкомедии — "Приключение в Лукоморье".