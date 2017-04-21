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Тимур Каргинов и Константин Обухов: "Стендап — это личный опыт"

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Проект ТНТ "Открытый микрофон" набирает популярность

Фото: ТНТ

Новое оригинальное юмористическое шоу "Открытый микрофон" на ТНТ становится все более популярным у зрителей с каждым новым выпуском. Молодые комики борются за право стать постоянными участниками шоу Stand Up. Резиденты этого проекта выступают наставниками "Открытого микрофона" — они помогают участникам в самом начале их творческого пути в одном из самых сложных жанров – стендап. Журналист Amic.ru поговорил с одним из наставников "Открытого микрофона" — Тимуром Каргиновым, а также с креативным продюсером проекта — Константином Обуховым, которые рассказали о новом шоу и о развитии стендапа в России.

- Как пришла идея сделать из рубрики "Открытый микрофон" шоу Stand Up отдельный телепроект?

К: В каждом городе сегодня существуют открытые микрофоны, где выступают молодые талантливые комики. В связи с этим мы решили дать возможность каждому из них показать себя, попасть в большое шоу и поддержать этим самым движение стендап.

- Мы видим выступление комика по ТВ, а что с ним происходит дальше?

Т: А дальше все зависит от него самого. Комик должен что-то из себя представлять: харизма, хобби, некая база. Тогда у него все получится. Конечно, многим из нас в свое время кто-то помогал. Например, Слава Комиссаренко Алексею Щербакову — он выступал у Славы на разогреве. Это пробуждало в Алексее желание продолжать заниматься выбранным делом. Но если ты ничего из себя не представляешь, то тебе никто и ничто не сможет помочь – ни наставник, ни телевидение. Нельзя зацикливаться только на телеэфирах, стендап — немножко другое. Необязательно быть смешным только сейчас. Нужно оставаться таким же ярким всегда.

- Зачастую стендап – это какие-то истории из жизни, впечатления, личный опыт. На "Открытом микрофоне" же мы видим преимущественно молодых людей, которые не имеют большого опыта за плечами. В этом нет проблемы?

К: В "Открытом микрофоне" можно увидеть людей разных возрастов. Тем не менее даже молодые люди имеют свои волнующие темы и проблемы, о чем они и рассказывают в своих монологах. В стендапе нет ограничений, это жанр для любого возраста. Если ты правильно мыслишь, у тебя нет границ.

Т: Я думаю, это наша вина, что у зрителя сложилось впечатление, что стендап – это опыт за плечами. На самом деле это не так. Я всегда говорил, что стендап – это ощущения от жизни, а не истории. Мы рассказываем о том, как мы чувствуем, что думаем. Это глубже и это может каждый, вне зависимости от того, сколько ему лет.

- Тимур, по каким критериям вы набирали себе в команду участников?

Т: Очень просто: смешно мне или нет. Если мне понравится, зацепит участник, то я беру его в свою команду. В человеке должна быть какая-то боль, трагедия или комедия. Если я вижу, что человек не пустышка, то с удовольствием предложу ему место в своей команде.

- Должен ли быть похожий стиль в юморе?

Т: Нет, это не обязательно. У каждого своя тема, у каждого свой юмор, и нам либо смешно, либо не смешно.

- А может в вашу команду попасть участник, шутки которого были вам не настолько смешны, но вы видели отклик в зале?

Т: Конечно, было и такое. Мы, конечно, обращаем внимание на отклик зрителей. У меня есть собственные предпочтения, я всегда готов помочь и направить участника.

- Расскажите, как создаются ваши монологи. Как вы понимаете, будет он успешен или нет?

Т: Когда ты начинаешь рассказывать, то можешь просто предполагать, что та или иная шутка окажется смешной. Во время выступления ты узнаешь об этом, понимаешь реакцию зала. Ничего особенного в этом нет.

- Откуда берутся темы для стендап-выступлений?

Т: Одна из характерных и важных черт стендапа – это ежедневная практика. Многие из нас выступают каждый день, черпая темы из всего, что нас окружает. Стендап – это жизнь. Здесь нет ничего особенного. Конечно, бывают моменты, когда тебе все надоело, не хочется о чем-то думать, что-то делать. Но стоит только отдохнуть, и темы есть всегда – иначе ты не живешь. Вдохновение – оно в самой жизни, в каждом ее дне.

- Как вам при этом удается не говорить о своей личной жизни?

Т: Моя жизнь — мое личное, я не хочу о ней никому рассказывать. Я не выставляю свою жизнь в социальные сети, не разрешаю выставлять себя кому-то из близких. Пусть личное остается личным, для меня семья, друзья, любовь – это нечто сокровенное, не для чужих глаз.

- Ставите ли вы себе как цель воспитание общества?

Т: Нет. Мы просто это делаем, чтобы посмеяться, чтобы жизнь стала легче и веселее, чтобы на несколько минут просто расслабиться. У нас нет задачи учить кого-то. Мы просто рассказываем свои ощущения от жизни, а это всего лишь шутки, по большому счёту.

- Вам не кажется, что такие русские писатели, как Михаил Зощенко и Антон Чехов, сегодня были бы отличными стендаперами?

Т: Слушайте, я сейчас могу, конечно, сказать, что это так. У Чехова я люблю пьесы. Да, наверное, что-то злободневное в нашей сатире есть, но все же это очень разные темы. Чехов — настоящий писатель, он человек, который формирует мысли. Надо уметь разделять эти вещи. Стендаперы не замахиваются на глобальные темы. Что касается меня, то я просто хочу получать радость от жизни, потому что я так ее чувствую.

- Вы можете привести пример успешного стендап-комика на нашей эстраде?

Т: На мой взгляд, в нашей стране нет успешных стендап-комиков. Успешным ты можешь быть после того, как 15 лет без перерыва смешишь людей в формате стендап, но пока на моей памяти в России таких примеров нет. Мне нравится Руслан Белый, Юля Ахмедова. Если ребята из проекта Stand Up будут продолжать в том же духе, то у них есть все шансы стать успешными.

К: Есть проблема, что в нашей стране стендап не так развит, как на Западе. О нем знают немногие, он не так популярен. Я думаю, что со временем ситуация будет исправлена, мы над этим работаем. Лет через 10 мы уже сможем выделить успешных стендап-комиков на нашей территории.

Смотри очередной выпуск шоу "Открытый микрофон" в пятницу в 22:00 на ТНТ

 

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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