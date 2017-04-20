Фото: barnaul.org

Автобусы барнаульских школ украсят в преддверии праздника День Победы георгиевскими лентами, фотографиями ветеранов ВОВ и прочей символикой Победы. Об этом сообщается на официальном сайте администрации краевой столицы.

Речь идет об автобусах школ №50, 98, 99, 109, лицеев №101 и 121. Отметим, что в школах Индустриального района стартовала акция "Маршрут Победы".

Украшенные автобусы еще раз напомнят барнаульцам о днях войны и о том, как советские солдаты воевали за свободу и независимость страны. Это заставит еще раз подумать и оценить опасность и угрозы, которые стояли перед народом в период Великой Отечественной войны.