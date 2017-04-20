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КПРФ проведет в Барнауле митинг-концерт "Алтай против террора"

, ИА "Амител"
Выступать будут местные музыканты

Фото: КПРФ

Алтайский крайком КПРФ организует антитеррористический митинг-концерт в воскресенье, 23 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

В КПРФ заверили ИА "Амител" , что мероприятие согласовано и на нем не будет никаких политических призывов.

Со сцены для барнаульцев выступят Александра Вайс, группа "Неисчерпаемый запас" (Константин Павлов, Арсений Труханов), группа "Крылья" (Сергей Меркулов), группа "Кот" (Константин Сидоренко), Снегирь Юрич (Алексей Иванов), а также поэтесса Наталья Николенкова.

Концерт пройдет на площади Свободы в воскресенье, 23 апреля, в 16:00.

Подобный концерт ("Алтай за Новороссию") партия проводила летом 2014 года.


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